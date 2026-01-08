Por cumplimentar, tres órdenes de aprehensión contra "El Betillo", implicado en el crimen de Hipólito Mora: FGE

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, refirió que las tres órdenes de aprehensión serán por reclusión en las próximas horas, de acuerdo con el penal al que se traslade a este personaje.

"Por la dinámica y las características que se hicieron, nosotros vamos a ejecutar las órdenes de aprehensión por reclusión, ya que estén internados y sepamos dónde vamos a ejercer nuestras órdenes de aprehensión por el homicidio de Hipólito Mora", dijo.

Torres Piña comentó que "El Betillo" y otras dos personas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, luego de ser detenidos por la Policía de Morelia tras intentar evadir un filtro de revisión.

La audiencia, mencionó, se concluyó durante la madrugada de este jueves con la vinculación a proceso por el delito de asociación delictuosa y portación de armas.

"El Betillo" es el tercer detenido por el homicidio de Hipólito Mora Chávez, ocurrido el 29 de junio de 2023 en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, municipio de Buenavista.

Los otros dos detenidos en el tema son Rogelio del Ángel "N", alias "El Rojo", detenido por fuerzas estatales y federales el 22 de mayo de 2024, y Brayan "N", alias "El Brayan", capturado el 19 de diciembre de 2023.

rmr