"Por consigna normalistas vandalizaron transporte de mensajería", afirma Mariana Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Normalistas de Michoacán bloquearon la Avenida Lázaro Cárdenas, en Morelia, y vandalizaron un camión de DHL, la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, atribuyó estos hechos a una consigna política más que a demandas educativas.

Estas acciones, dijo, forman parte de un actuar sistemático que la sociedad a rechaza y que tienen en el hartazgo a la ciudadanía. En entrevista telefónica, la directora no descartó que lo de hoy en una de la avenidas más importantes de la capital, se deba a intereses políticos.

“Los estudiantes siempre van a tener un lugar especial en la sociedad. Siempre se ve con cariño, con esperanza y con anhelo a los estudiantes, pero una cosa es ser estudiante y otra cosa es estar inscrito en una escuela: los estudiantes están en las aulas trabajando, generando conocimiento, leyendo, debatiendo, investigando, experimentando, eso hace un estudiante. Hay quienes están en la calle, arengando temas ajenos a la educación, intereses personales de algún individuo en particular o de un grupo en específico, intereses incluso políticos, porque hay a quien le conviene todas estas cosas para hacerse de adeptos y seguidores políticos”, expresó Sosa Olmeda.

El incidente ocurrió tras una reunión en el IEMSySEM, donde normalistas reclamaron una circular informativa firmada en el examen de ingreso 2025, que aclara no hay plazas automáticas. Sosa explicó que el tema se aclaró el 11 de septiembre en Palacio de Gobierno, no obstante, hoy reclamaron plazas que no están dentro del sistema de educación federal.