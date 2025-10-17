"Por consigna normalistas vandalizaron transporte de mensajería", afirma Mariana Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Normalistas de Michoacán bloquearon la Avenida Lázaro Cárdenas, en Morelia, y vandalizaron un camión de DHL, la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, atribuyó estos hechos a una consigna política más que a demandas educativas.
Estas acciones, dijo, forman parte de un actuar sistemático que la sociedad a rechaza y que tienen en el hartazgo a la ciudadanía. En entrevista telefónica, la directora no descartó que lo de hoy en una de la avenidas más importantes de la capital, se deba a intereses políticos.
“Los estudiantes siempre van a tener un lugar especial en la sociedad. Siempre se ve con cariño, con esperanza y con anhelo a los estudiantes, pero una cosa es ser estudiante y otra cosa es estar inscrito en una escuela: los estudiantes están en las aulas trabajando, generando conocimiento, leyendo, debatiendo, investigando, experimentando, eso hace un estudiante. Hay quienes están en la calle, arengando temas ajenos a la educación, intereses personales de algún individuo en particular o de un grupo en específico, intereses incluso políticos, porque hay a quien le conviene todas estas cosas para hacerse de adeptos y seguidores políticos”, expresó Sosa Olmeda.
El incidente ocurrió tras una reunión en el IEMSySEM, donde normalistas reclamaron una circular informativa firmada en el examen de ingreso 2025, que aclara no hay plazas automáticas. Sosa explicó que el tema se aclaró el 11 de septiembre en Palacio de Gobierno, no obstante, hoy reclamaron plazas que no están dentro del sistema de educación federal.
La directora señaló que el reclamo se resolvió pacíficamente en un primer momento, luego de que se atendiera a las y los jóvenes en una mesa de diálogo, sin embargo, regresaron -aparentemente por consiga- a vandalizar el camión de mensajería.
“En la Avenida Lázaro Cárdenas, va pasando un camión de la empresa DHL, lo retienen, lo atraviesan en la avenida, le pinchan las llantas, lo dejan ahí atravesado y entonces sí se retiran. Tú dime si eso no es una muestra inequívoca de que es actuar por consigna. Y la consigna es generar caos, desestabilizar, seguir hartando a la sociedad porque la sociedad ya está harta”, denunció.
La directora llamó a distinguir estudiantes de agitadores, al tiempo de que afirmó, cada vez son menos las y los normalistas que realizan acciones como las de este viernes.
“Cuando yo digo que la sociedad está harta es porque está harta de ese tipo de cosas”, afirmó, Sosa Olmeda, al tiempo de que reiteró el diálogo abierto entre estudiantes y el IEMSySEM.
BCT