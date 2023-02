Por conflicto de intereses solicitan remplazo de magistrado en caso de Frida Santamaría

Es de mencionar que, en esta audiencia no está presente el señalado del homicidio culposo de Frida Santamaría "por presentar inconvenientes", mientras que su defensor no se encuentra registrado en la causa 491/2022, por lo que Juan Paulo N., no tiene representación legal en este encuentro, sin embargo la magistrada apeló al artículo 41 del Código Nacional de Procedimientos Penales para realizar la audiencia con quienes estén presentes.

