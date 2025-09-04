Por concluir, la adecuación de espacios para las nuevas Salas Regionales del Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para ofrecer instalaciones bien distribuidas, funcionales y de fácil acceso para todos los usuarios a partir del próximo 15 de septiembre, el Consejo del Poder Judicial continúa con la adecuación de espacios rentados en donde se ubicarán las Salas Colegiadas Civiles y las Salas Unitarias Penales en las siete regiones judiciales del Estado.

Se trata de los trabajos de pintura, de división de oficinas, instalaciones eléctricas y limpieza, por mencionar algunos, así como la atención de los requerimientos para dotar de todo el equipo tecnológico y mobiliario necesario para el funcionamiento de todas las Salas.