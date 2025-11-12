Por Buen Fin, Michoacán condonará 100% de multas y recargos vehiculares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Buen Fin, a partir de este jueves y hasta el 30 de noviembre, la Secretaría de Finanzas y Administración, por medio del Servicio de Administración Tributaria (Satmich), aplicará 100 por ciento de condonación de multas y recargos en pagos de adeudos de refrendos, placas de circulación y licencias de conducir extemporáneas.
El tesorero estatal, Luis Navarro, anunció que como cada año, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aplicará condonaciones en multas y recargos en los derechos vehiculares, acción que se orienta a particulares y al transporte público, con la intención de participar en aquellas acciones y políticas que contribuyen a la economía de la población.
Respecto al adeudo de refrendos vehiculares, las personas interesadas podrán hacerlo en línea, a través del portal https://refrendodigital.michoacan.gob.mx, o generar una orden con el objetivo de pagar en efectivo en sucursales bancarias y en tiendas de autoservicio y de conveniencia, explicó el funcionario.
En cuanto al pago y canje de placas atrasadas y a la renovación de licencias de conducir extemporáneas, es preciso que la ciudadanía realice el trámite de manera presencial en los módulos y en las oficinas de Recaudación establecidas en toda la geografía michoacana, siempre evitando la intervención de personas intermediarias, recomendó.
Finalmente, Luis Navarro exhortó a la población a aprovechar la condonación de multas y recargos en adeudos de refrendos, canje de placas anteriores por las actuales y renovación de licencias, lo que le dará mayor tranquilidad.
mrh