Por análisis del Plan Michoacán, Congreso postergó dos sesiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán postergó las sesiones del 12 y 13 de noviembre para analizar el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, presentado en Palacio Nacional. La decisión, avalada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), busca revisar implicaciones legislativas y presupuestales de la estrategia federal y estatal.

En entrevista con medios de comunicación, Sandra Arreola Ruíz, coordinadora de la bancada del PVEM, explicó el mecanismo para que el Congreso haga un ajuste en la agenda legislativa y no se acumulen asuntos y dictámenes que ya se habían programado.

“Lo que vamos a tener que hacer es que prácticamente nos desfasamos dos semanas que no estaban planeadas. Lo que vamos a tener que hacer y que se va a proponer ahí en Jucopo es que las siguientes semanas estemos teniendo dos sesiones por semana para recuperar las sesiones perdidas”, detalló.

El plan, con tres ejes —seguridad y justicia, desarrollo económico y educación/cultura para la paz—, incluye 100 acciones, como el Plan Paricutín contra extorsiones.

Arreola Ruíz reconoció urgencia en otros temas como el aumento de penas por crueldad animal, que ella impulsó y que ya estaba enlistado en la orden del día para su respectiva votación.

“Ya hay bastantes dictámenes, sobre todo de justicia. Yo tengo uno que he estado esperando mucho, es el tema del aumento de las penas de crueldad y maltrato animal. Entonces estamos con urgencia”, expresó.

Pese a lo anterior, la diputada del Verde reconoció que las comisiones siguen trabajando, por lo que descartó parálisis legislativa. Sandra Arreola justificó la seguridad de la entidad como una prioridad para todas las instituciones:

“El tema la verdad es que sí lo amerita, estamos en un punto de inflexión, a mi punto de vista, el tema social, el tema de la seguridad, ya tiene tiempo que tenía que ser prioridad, pero llegó a un grado en que ya es insostenible”, concluyó, adelantando sesiones dobles para recuperar el calendario.

