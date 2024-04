Por amenazas del crimen, PRI Michoacán no postuló candidatos en tres municipios

Morelia, Michoacán (Momorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional no postuló candidaturas a ayuntamientos por amenazas del crimen organizado en los municipios de Áporo, Yurécuaro y Villa Madero, así lo informó el dirigente de dicho instituto político en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

"En Áporo y Yurécuaro el PRI no postuló candidatos ni planillas por amenazas del crimen organizado que nos impidió lograr el cometido de registrar planillas, tampoco en Villa Morelos por la misma razón. Desafortunadamente hay un número de municipios en donde las candidaturas porque los candidatos tienen miedo, así que en las próximas semanas no nos sorprenda que algunos de los aspirantes renuncien por el mismo tema, realmente la situación es compleja, no hay normalidad democrática en Michoacán, la injerencia de los grupos fácticos es más que evidente", afirmó el líder priísta.

Al respecto, en su rueda de prensa semanal, Memo Valencia reviró contra los órganos electorales y los hizo responsables en caso de se que se llegue a registrar la muerte de algún otro candidato, por no exigir a las fiscalías que detengan a los delincuentes y por no ser más flexibles y permitir que los candidatos no presenten su agenda de eventos.

"Están ignorando la realidad que está viviendo el estado y si después de las peticiones y de las exigencias que yo estoy haciendo de que no se hagan públicas las agendas de los candidatos, algún candidato muere en manos de algún criminal que tuvo acceso a su agenda, será responsabilidad de los órganos electorales que no atendieron esta exigencia del Partido Revolucionario Institucional", agregó.