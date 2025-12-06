Por aire y tierra, el apoyo a heridos en Coahuayana; federación y estado despliegan operativo conjunto: Raúl Zepeda

El funcionario detalló que, en paralelo, se mantiene un despliegue operativo en la región para garantizar seguridad y avanzar en las labores de búsqueda de los responsables.

Agentes federales y estatales trabajan de manera coordinada para asegurar la zona, recabar información y reforzar la presencia institucional en el municipio, añadió.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es clara: brindar atención inmediata a los heridos y dar con los agresores”, afirmó el secretario de Gobierno.