Por aire y tierra, el apoyo a heridos en Coahuayana; federación y estado despliegan operativo conjunto: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMoreia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que, tras la explosión de un artefacto registrada en las inmediaciones de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, los gobiernos de México y Michoacán activaron de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas heridas.

Zepeda Villaseñor señaló que ya se encuentran en traslado helicópteros. Tanto del Gobierno del Estado, como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar) con destino a la Costa Michoacana para el apoyo urgente de los lesionados y su movilización a centros hospitalarios de mayor capacidad.

El funcionario detalló que, en paralelo, se mantiene un despliegue operativo en la región para garantizar seguridad y avanzar en las labores de búsqueda de los responsables.

Agentes federales y estatales trabajan de manera coordinada para asegurar la zona, recabar información y reforzar la presencia institucional en el municipio, añadió.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es clara: brindar atención inmediata a los heridos y dar con los agresores”, afirmó el secretario de Gobierno.

