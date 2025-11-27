Por abusar de sus hijas pequeñas, pasará más de 4 décadas en prisión

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento sentencia de 43 años y 4 meses de prisión contra Agustín M., tras acreditar su participación en el delito de violación equiparada agravada, en perjuicio de dos de sus hijas.

Un agente del Ministerio Público acreditó que, del año 2019 al 2024, el responsable atacó sexualmente a sus hijas, quienes, al comenzar las agresiones, tenían 6 años de edad.

Por estos hechos se presentó la denuncia correspondiente ante el CJIM Zamora, donde se recabaron datos de prueba de la relación de Agustín M. en el delito, quedando detenido con base en una orden de aprehensión y después vinculado a proceso.

Tras el desahogo de pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable al acusado y emitió fallo condenatorio, sentenciándolo a 21 años y 8 meses de prisión por cada víctima, dando un total de 43 años y 4 meses, así como al pago de la reparación del daño.