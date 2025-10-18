Por 5 años habría abusado de su hija; docente enfrenta proceso en Michoacán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Iván Arturo “N”, por su posible participación en el delito de abuso sexual, en agravio de su hija de 9 años, hechos ocurridos en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, desde el mes de marzo de 2018, cuando la niña contaba con 3 años de edad, era llevada -como de costumbre- por el investigado a su domicilio durante los fines de semana, como parte del acuerdo de convivencia familiar que tenía con su exesposa, situación que el docente aprovechaba para cometer la agresión sexual, y que se presentó de manera recurrente hasta mediados del año 2023.

Por estos hechos fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Regional de Apatzingán, donde se llevaron a cabo las actuaciones que permitieron obtener datos de prueba, con los que pudieron establecer la posible participación de Iván Arturo “N”, en el delito, quien, mediante citación, fue conducido ante el Juez de Control.

Una vez valorados los elementos aportados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional emitió auto de vinculación a proceso contra Iván Arturo “N”, e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y estableció plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

