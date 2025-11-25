Michoacán

¡Ponche, luces y música! Paracho así celebrará encendido de su árbol navideño

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- El espíritu navideño llega a Paracho con el tradicional Encendido del Árbol Navideño, un evento que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre a las 5:00 de la tarde en la plaza principal del municipio.

El Gobierno Municipal de Paracho invita a toda la población a disfrutar de una noche llena de magia, música, luces y comunidad, en una de las celebraciones más esperadas del año.

Como parte de la tradición, las y los asistentes podrán disfrutar de ponche caliente, por lo que se recomienda llevar su propia taza para vivir la experiencia de manera ecológica y cálida.

El encendido del árbol marca el inicio oficial de la temporada navideña en la región, con un ambiente familiar y festivo que resalta el espíritu comunitario de Paracho.

“¡Ven y vive con nosotros el inicio de la temporada navideña!”, se lee en la invitación compartida por las redes sociales del ayuntamiento.

El evento contará con decoraciones navideñas, luces, figuras, y la presencia de familias enteras que año con año se reúnen para compartir este momento simbólico.

