Polos de Bienestar: Michoacán podría ser el primer estado en atraer inversión al Parque Bajío: Sedeco-Canacintra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán tiene todas las posibilidades de ser el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en arrancar con la atracción de inversión, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, al acordar con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) el generar las condiciones para impulsar la industrialización en el estado.

En conferencia de prensa, acompañado de la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, el secretario de Desarrollo Económico destacó que ya se cuenta con el 80 por ciento de los trámites avanzados para que el Parque Bajío tenga lo necesario para la instalación de la industria.

Desde conexión hasta los permisos y las licencias de funcionamiento y de estudios de suelo, indicó que se acordó con Canacintra que las empresas ya establecidas en Michoacán se fortalezcan y adapten a las necesidades de las nuevas empresas que se instalarán, a fin de contar con los insumos necesarios para su potencial económico y productivo.