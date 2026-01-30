Polo de Desarrollo Económico en Michoacán se posiciona como ejemplo nacional: autoridades

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la proyección de 27 mil empleos formales y un beneficio de 1.3 millones de personas, este viernes se hizo entrega de las áreas del Parque Bajío, que generara competitividad y desarrollo en la región como parte del Plan México del Gobierno Federal.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puntualizó que la creación del Polo de Desarrollo Económico en el Estado permitirá atender el tema de desigualdad y pobreza, para volver a industrializar al estado y al país.
Con una ubicación geografía estratégica, indicó que hay una línea directa con el Puerto de Lázaro Cárdenas y el esfuerzo de los empresarios para impulsar el desarrollo económico y así, mayor bienestar a la población.
“Gracias al Plan México y la iniciativa privada, el estado avanza en materia industrial y generación de empleo”, dijo al otorgar hectáreas a dos empresas michoacanas, quienes estarán a cargo del desarrollo de infraestructura, promoción e inversión del Parque Bajío para que más empresas se instalen y así, fortalecer el empleo que se busca llegar a los 27 mil en la región.
La representante de la Secretaría de Economía (SE), Janet de Luna Jiménez, comentó que el Plan México genera prosperidad compartida que beneficiará a las regiones y que impulsará el desarrollo económico.
Detonar y proteger la industria mexicana y los empleos, para que se fortalezca y haya mayores oportunidades, es el objetivo que se tiene de este polo de desarrollo, dónde jóvenes y quienes tienen formación y experiencia en la industria se pueda atender.
Los Polos de Desarrollo Económico, enfatizó, se cristaliza la coordinación del sector público, privado, academia y centros de formación para detonar las oportunidades. Michoacán, dejó en claro, es uno de los 15 que más trabajo ha realizado y ejemplo a nivel nacional para que el proyecto se desarrolle.
En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, explicó que el proceso de industrialización del Bajío Michoacano tendrá un impacto social-laboral, donde el estado se fortalece en el desarrollo económico.
Enfatizó que es la materialización de 4 años para que la política de desarrollo económico e industrial que va de la mano con el movimiento que se genera desde el Puerto de Lázaro Cárdenas con el movimiento de 2 millones 700 deus, 9 por ciento a comparación del 2024, además de los 280 mil automotrices que llegan y el embarque que llegó a los mil 778.
También, resaltó, las obras que se impulsan para ampliar la autopista siglo XXI y diversas obras que conectan con otros estados que permiten no solo la alianza estatal y nacional, sino internacional.
El Parque Bajío, resaltó, será estratégico para generar alianzas y haya mayor inversión en Michoacán, toda vez que son 342 hectáreas con energía instalada, con una concesión de agua y con plantas tratadoras que se construirán, además de gas natural, infraestructura de fibra óptica y demás acciones que permitirán el crecimiento de la zona.
Inclusive, refirió, se contará con un Centro educativo, por lo que beneficiará a los 11 mil estudiantes que egresan anualmente y que podrán desempeñarse en la industria y agroindustria.
Finalmente, el alcalde de Zinapécuaro, Jordan Reyes García, refirió que esta estrategia permite dar certidumbre a las familias de la zona, además de fortalecer el empleo digno y el crecimiento ordenado de las comunidades, lo que representa la justicia social y el bienestar.
BCT