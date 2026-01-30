Polo de Desarrollo Económico en Michoacán se posiciona como ejemplo nacional: autoridades

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la proyección de 27 mil empleos formales y un beneficio de 1.3 millones de personas, este viernes se hizo entrega de las áreas del Parque Bajío, que generara competitividad y desarrollo en la región como parte del Plan México del Gobierno Federal.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puntualizó que la creación del Polo de Desarrollo Económico en el Estado permitirá atender el tema de desigualdad y pobreza, para volver a industrializar al estado y al país.

Con una ubicación geografía estratégica, indicó que hay una línea directa con el Puerto de Lázaro Cárdenas y el esfuerzo de los empresarios para impulsar el desarrollo económico y así, mayor bienestar a la población.

“Gracias al Plan México y la iniciativa privada, el estado avanza en materia industrial y generación de empleo”, dijo al otorgar hectáreas a dos empresas michoacanas, quienes estarán a cargo del desarrollo de infraestructura, promoción e inversión del Parque Bajío para que más empresas se instalen y así, fortalecer el empleo que se busca llegar a los 27 mil en la región.

La representante de la Secretaría de Economía (SE), Janet de Luna Jiménez, comentó que el Plan México genera prosperidad compartida que beneficiará a las regiones y que impulsará el desarrollo económico.

Detonar y proteger la industria mexicana y los empleos, para que se fortalezca y haya mayores oportunidades, es el objetivo que se tiene de este polo de desarrollo, dónde jóvenes y quienes tienen formación y experiencia en la industria se pueda atender.