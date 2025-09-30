Michoacán
Polls MX posiciona a Raúl Morón en las preferencias de michoacanos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Según números de Polls.mx a través de una encuesta de Electoralia, michoacanos piensan en Raúl Morón Orozco como su próximo gobernador, a menos de un año de que comience el próximo proceso electoral.
La encuesta posiciona al senador de Morena con un 15% de conocimiento en la población michoacana encuestada, al destacar su experiencia y liderazgo para hacer frente a retos en la entidad.
La respuesta de los michoacanos consultados le otorga al legislador una ventaja de 2 a 1 sobre el perfil que ocupa el segundo lugar en la encuesta. El tercer posicionado obtuvo el 5% de las preferencias, según Polls MX.
La metodología de la encuesta se basó en una muestra de mil 500 personas, a quienes se les preguntó vía telefónica: "¿Cual es el primer nombre que viene a tu mente para gobernador de Michoacán en 2027".
La encuesta se levantó del 23 al 28 de agosto y cuenta con un margen de error del 2.53%.
RPO