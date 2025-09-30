Polls MX posiciona a Raúl Morón en las preferencias de michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Según números de Polls.mx a través de una encuesta de Electoralia, michoacanos piensan en Raúl Morón Orozco como su próximo gobernador, a menos de un año de que comience el próximo proceso electoral.

La encuesta posiciona al senador de Morena con un 15% de conocimiento en la población michoacana encuestada, al destacar su experiencia y liderazgo para hacer frente a retos en la entidad.