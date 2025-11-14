Michoacán

Policías y militares hallan auto robado en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo con reporte de robo y desvalijado fue localizado por elementos de la Guardia Civil (GC), Guardia Nacional (GN), patrulleros locales y el Ejército Mexicano, en un paraje rústico de la cabecera municipal de Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia, cuando los uniformados ubicaron la unidad abandonada en las inmediaciones de la colonia Potrero del Agua 1, cerca de la autopista Siglo XXI.

Al inspeccionar el automotor, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente. Se trata de un Chevrolet Spark blanco, con placas PJH-1777-B, el cual fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

