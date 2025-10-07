Policías reciben certificados por concluir carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP) entregó más de 60 certificados a policías que concluyeron satisfactoriamente su formación como técnicos superiores universitarios en seguridad pública.
Durante el evento, la directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que a lo largo de los últimos cuatro años, el programa de Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad con terminación en Técnico Superior Universitario ha formado a cerca de 400 elementos, de los cuales aproximadamente 100 han recibido ya su título y cédula profesional.
“La profesionalización de nuestras y nuestros policías es una prioridad. Este logro académico les abre nuevas oportunidades para avanzar en su carrera dentro del servicio público y continuar con sus estudios superiores”, señaló Suárez Bucio.
Además, explicó que el proceso de formación incluye seis meses de capacitación intensiva en el instituto y tres meses de tutorías prácticas en las instituciones de seguridad pública que los contratan, tras lo cual obtienen su título profesional.
El evento contó con la presencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien reconoció el compromiso de los elementos por superarse y contribuir a una policía más preparada.
mrh