Policías reciben certificados por concluir carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública

Durante el evento, la directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que a lo largo de los últimos cuatro años, el programa de Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad con terminación en Técnico Superior Universitario ha formado a cerca de 400 elementos, de los cuales aproximadamente 100 han recibido ya su título y cédula profesional.

“La profesionalización de nuestras y nuestros policías es una prioridad. Este logro académico les abre nuevas oportunidades para avanzar en su carrera dentro del servicio público y continuar con sus estudios superiores”, señaló Suárez Bucio.