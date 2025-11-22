Policías impidieron atención médica al joven que mató a Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el desahogo de pruebas en la primera audiencia por el caso de Carlos Manzo, el agente del Ministerio Público reveló que uno de los policías, identificado como Demetrio N., fue quien ultimó a Víctor Hugo U., el joven de 17 años que, minutos antes, había asesinado al edil.

De acuerdo con los peritajes, el oficial —quien llevaba un año de servicio como escolta del presidente municipal— presuntamente le disparó en la nuca, a una distancia de diez centímetros, cuando ya se encontraba sometido.

Por su parte, el policía municipal declaró que pensó haberle disparado en el brazo, como un intento por neutralizarlo. “No te muevas”, le dijo, según se citó en su testimonio, agregando que “todo fue rápido” y que no vio a sus compañeros cerca.

En tanto, un paramédico que acudió al lugar del ataque para brindar atención inmediata reveló que, presuntamente, los propios policías le impidieron acercarse al joven originario de Paracho, luego de resultar herido.

“Déjalo”, le indicó un escolta al paramédico identificado como José Ángel. Al notar el tono molesto del agente, así como el hecho de que estaba armado, el paramédico no insistió y esperó a que otro cuerpo de seguridad llegara al sitio para atender al menor, quien finalmente murió en el lugar.