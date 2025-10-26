Policías detienen a adolescente con moto robada, en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dentro de las acciones de seguridad realizadas por elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, en Zamora, se detuvo a un adolescente que viajaba a bordo de una motocicleta robada.
Se pudo conocer que durante la tarde, los oficiales realizaban patrullajes de prevención y disuasión del delito sobre la Avenida Lázaro Cárdenas a la altura del Fraccionamiento Valle Dorado, donde observaron a un motociclista sin casco de Protección.
De inmediato le marcaron el alto al motorista y al revisar la unidad, una de la marca Honda Dio de color rojo, con placa PRL4J se percataron que contaba con reporte de robo.
Por lo anterior, fue detenido Edzon Ronaldo T., A., de 17 años de edad, vecino del Fraccionamiento Altamira, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado instancia que habrá de determinar su situación jurídica conforme a derecho.
BCT