Policías comunitarias siguen sin reconocimiento oficial en Michoacán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las policías comunitarias continúan sin un reconocimiento puntual por parte de las autoridades del estado; los municipios son los únicos que se auxilian de esta figura sin estar debidamente regulada, tal es el caso de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, dejó en claro que la dependencia estatal, a través de la Guardia Civil, trabaja en dicho municipio. Sin embargo, reconoció que la única figura avalada por las autoridades son las kuarichas, mejor conocidas como rondas comunitarias, en aquellos pueblos indígenas que cuentan con autogobierno y las cuales —aseguró— se capacitan tanto por el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) como por la propia instancia estatal.

“Estamos en un programa de capacitación propiamente con el Instituto y la propia Secretaría, donde capacitamos a las kuarichas, policías comunitarias, policías propiamente con autogobierno en zonas que reconocemos plenamente”, dijo.

Por ello, insistió en que en Coahuayana únicamente se trabaja con la policía municipal, pese a que en el municipio opera una Policía Comunitaria integrada por antiguos autodefensas.

“Nosotros tenemos personal trabajando en el área; tenemos personal de la Guardia Civil que está desempeñando funciones junto con la policía municipal”, sostuvo.

