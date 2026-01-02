Policía vial auxilia a conductor varado en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Civil, adscritos a la Dirección de Seguridad Vial de Michoacán, brindaron apoyo a un automovilista que sufrió la ponchadura de un neumático mientras circulaba por la autopista Siglo XXI.

El hecho fue atendido con prontitud por los agentes, quienes ayudaron en la sustitución de la llanta afectada para que el conductor pudiera continuar su camino de forma segura.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán compartió imágenes del operativo, en el que se observa la participación activa de los elementos, así como la colaboración de civiles en el lugar. La situación no representó riesgo mayor ni requirió intervención médica.