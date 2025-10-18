Policía Turística de Lázaro Cárdenas salva a guanajuatense de morir ahogado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, un turista originario del estado de Guanajuato fue salvado de morir ahogado, gracias a la rápida intervención de elementos de la Policía Turística de Lázaro Cárdenas.
Los hechos ocurrieron frente a la enramada Calypso ubicada en Playa Jardín, donde un joven bañista originario del estado de Guanajuato se metió a nadar al mar, pero una ola lo arrastró y ya no lograba salir.
Oficiales que realizaban recorridos preventivos alcanzaron visualizar al afectado, luchado por acercarse a la playa, por lo que sin dudarlo efectuaron su rescate.
Una vez en tierra firme los uniformados solicitaron la presencia de los paramédicos de Protección Civil Municipal, para brindar auxiliar al afectado, mismo que por protocolo fue trasladado a un hospital para su adecuada valoración médica.
BCT