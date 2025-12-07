Michoacán

Policía realiza operativo en Galaxia y Puerta del Sol por motos ruidosas y sin papeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas horas, elementos de Tránsito Municipal de Tarímbaro realizaron un operativo en los fraccionamientos Puerta del Sol y Galaxia, tras múltiples quejas vecinales por motocicletas con escapes ruidosos y fuera de norma.

Durante el operativo se aseguraron varias unidades por falta de placas, licencia, tarjeta de circulación, uso de casco y por modificaciones en el sistema de escape que provocan ruido excesivo. Las autoridades explicaron que estos cambios están prohibidos y pueden ser sancionados.

Los fraccionamientos intervenidos se ubican en la zona limítrofe con Morelia, y en ellos vive un gran número de personas que estudian o trabajan en la capital michoacana.

La policía de Tarímbaro pidió a quienes tienen motos con escapes alterados que los corrijan cuanto antes, ya que los operativos continuarán. También llamó a respetar el reglamento de tránsito para evitar sanciones y conflictos con vecinos.

