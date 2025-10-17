Policía Morelia participa en la 15ª Cumbre de Seguridad México 2025: “Seguridad para la prosperidad”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno y conocer las estrategias más recientes en materia de seguridad, Policía Morelia participó en la 15ª Cumbre de Seguridad, México 2025, bajo el lema “Seguridad para la prosperidad”.

El evento reunió a representantes del Gobierno de México, autoridades estatales, líderes empresariales y académicos para analizar los retos y oportunidades que enfrenta el país en temas de seguridad, tecnología y Estado de Derecho.

Durante su participación, el Comisionado Municipal de Seguridad, José Pablo Alarcón Olmedo, resaltó la importancia de dotar de mayores recursos a los municipios para fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y humanas de las policías locales, al ser el primer nivel de atención y proximidad con la ciudadanía.