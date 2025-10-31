Policía de Morelia suma 81 nuevos elementos y alcanza más de 760 efectivos

“Además tenemos 130 listos para ingresar, ya con su examen de control y confianza acreditado, al siguiente curso de capacitación; de tal forma que estamos en ese proceso de completar los mil policías en Morelia”, subrayó.

A la par, Martínez Alcázar recalcó que la actual administración cuenta con solvencia económica para poder incorporar a estos nuevos elementos. No obstante, aclaró que están haciendo “maromas” para poder cumplir con todo lo que necesita la ciudad; pues recordó que se han hecho recortes presupuestales desde la federación.

“Sin embargo, la prioridad es la seguridad; si no hubiéramos construido la Policía de Morelia en el 2015, no podríamos tener la ciudad hoy tan llena de turistas y visitantes (…)”, recalcó.