Policía de Morelia suma 81 nuevos elementos y alcanza más de 760 efectivos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes se incorporan 81 nuevos oficiales a la Policía de Morelia, con lo cual la corporación municipal suma más de 760 elementos, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
Tras el acto de clausura del curso de proximidad de nuevos elementos de seguridad provenientes de distintos municipios, entre ellos Morelia, el edil explicó que, de una generación de 300 oficiales, 81 corresponden a la capital michoacana.
“Además tenemos 130 listos para ingresar, ya con su examen de control y confianza acreditado, al siguiente curso de capacitación; de tal forma que estamos en ese proceso de completar los mil policías en Morelia”, subrayó.
A la par, Martínez Alcázar recalcó que la actual administración cuenta con solvencia económica para poder incorporar a estos nuevos elementos. No obstante, aclaró que están haciendo “maromas” para poder cumplir con todo lo que necesita la ciudad; pues recordó que se han hecho recortes presupuestales desde la federación.
“Sin embargo, la prioridad es la seguridad; si no hubiéramos construido la Policía de Morelia en el 2015, no podríamos tener la ciudad hoy tan llena de turistas y visitantes (…)”, recalcó.
Aunado a esto, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo subrayó que ya se cuenta con el equipamiento y armamento correspondiente para las y los nuevos oficiales, que se adquirió a través del Fondo 4.
Adicionalmente, externó que dichos elementos a partir de mañana se suman a las tareas correspondientes del operativo desplegado para el Día de Muertos.
“Nos van a ayudar a reforzar la vigilancia de los siete sectores de la ciudad, todos son para tareas operativas y con esto se contribuye a reforzar e incrementar el estado de fuerza (…)”, concluyó Alarcón Olmedo.
