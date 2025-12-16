Policía Auxiliar ofrece oportunidades para que su personal concluya estudios universitarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Auxiliar impulsa la excelencia y el desarrollo de su personal al robustecer su política de profesionalización con el Instituto Meranti. Esta iniciativa institucional ofrece nuevas oportunidades académicas dirigidas al personal operativo y administrativo.

Entre los beneficios se establece un proceso de convalidación y nivelación de estudios que permite a quienes tengan una carrera universitaria inconclusa retomar y finalizar su licenciatura. Además, se implementarán modalidades mixtas de estudio, es decir combinando clases virtuales y presenciales, facilitando así el crecimiento profesional.

Como parte de las facilidades establecidas, las colegiaturas podrán cubrirse en cuotas quincenales, con el objetivo de hacerlo más accesible. Actualmente, 20 integrantes de la corporación cursan licenciaturas o doctorados en Derecho, Pedagogía y Administración y Gestión Empresarial, como resultado de este esfuerzo institucional por fortalecer las capacidades profesionales del personal.

Estos acuerdos derivan de una reunión entre el rector del Instituto Meranti, Gerardo Damián Rivera Santillán, y el encargado del Despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, Aarón Refugio Ramírez Vargas, quienes destacaron la educación continua como un eje estratégico para mejorar la calidad de vida, el desarrollo profesional y el desempeño institucional.

En el marco de la reunión, se realizó la entrega del título de licenciado en Derecho a Diego Ramírez Vallejo, quien concluyó exitosamente sus estudios, mismos que habían quedado inconclusos desde el año 2022, como muestra del compromiso institucional con la profesionalización del personal.

Las personas interesadas pueden acudir a la Subdirección de Profesionalización o comunicarse al 443 298 8043 para recibir información detallada.

