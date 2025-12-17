Policía Auxiliar entrega cobijas a niñas, niños y familias en hospitales de Ciudad Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de brindar apoyo y abrigo a quienes más lo necesitan, la Policía Auxiliar de Michoacán realizó una entrega de cobijas en hospitales de Ciudad Salud, mismas que fueron donadas de manera solidaria por personal administrativo y operativo de la propia corporación.
La entrega benefició a pacientes de las áreas de Urgencias, Oncología, Medicina Interna, Cirugía y Lactantes, así como a madres, padres y familiares que permanecen en el exterior del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" y del Hospital General "Dr. Miguel Silva".
Durante la jornada, niñas y niños que recibieron la donación se mostraron agradecidos, reflejando la importancia de estas acciones solidarias que contribuyen a su bienestar y mejoran sus condiciones de estancia hospitalaria.
En su mensaje, el encargado del Despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, Aarón Ramírez Vargas, destacó que para quienes integran la corporación, el servicio va más allá de las funciones cotidianas, y subrayó que esta entrega representa no solo abrigo, sino también acompañamiento, solidaridad y cercanía con las niñas, niños y familias que atraviesan momentos difíciles, reiterando que no están solos.
Por su parte, el director general del Hospital Infantil, Cirilo Pineda Tapia, recibió a la comitiva integrada por personal administrativo y operativo de la corporación, a quienes expresó su agradecimiento y reconocimiento por la labor social, empatía y compromiso con los sectores más vulnerables.
Con este tipo de iniciativas, la Policía Auxiliar refrenda su compromiso social y humanitario, fortaleciendo los lazos de cercanía con la comunidad y contribuyendo al bienestar de quienes enfrentan situaciones de salud complejas.
mrh