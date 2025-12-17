Policía Auxiliar entrega cobijas a niñas, niños y familias en hospitales de Ciudad Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de brindar apoyo y abrigo a quienes más lo necesitan, la Policía Auxiliar de Michoacán realizó una entrega de cobijas en hospitales de Ciudad Salud, mismas que fueron donadas de manera solidaria por personal administrativo y operativo de la propia corporación.

La entrega benefició a pacientes de las áreas de Urgencias, Oncología, Medicina Interna, Cirugía y Lactantes, así como a madres, padres y familiares que permanecen en el exterior del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" y del Hospital General "Dr. Miguel Silva".

Durante la jornada, niñas y niños que recibieron la donación se mostraron agradecidos, reflejando la importancia de estas acciones solidarias que contribuyen a su bienestar y mejoran sus condiciones de estancia hospitalaria.