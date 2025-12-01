Policía Auxiliar dota de herramientas de seguridad y autoprotección a personal de ArcelorMittal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para fortalecer la seguridad y el bienestar en los entornos laborales, la Policía Auxiliar de Michoacán colaboró con ArcelorMittal México en la Semana de Autoprotección y Seguridad Personal, desarrollada en Lázaro Cárdenas. Durante cuatro días de actividades presenciales y en línea, el personal de la siderúrgica adquirió herramientas preventivas fundamentales para anticipar riesgos y favorecer actuaciones seguras que protejan su integridad ante cualquier eventualidad.

El encargado del Despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, Aarón Ramírez Vargas, resaltó que la capacitación preventiva representa una herramienta fundamental para anticipar riesgos y favorecer actuaciones seguras ante situaciones que puedan comprometer la integridad de las personas.