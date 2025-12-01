Policía Auxiliar dota de herramientas de seguridad y autoprotección a personal de ArcelorMittal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para fortalecer la seguridad y el bienestar en los entornos laborales, la Policía Auxiliar de Michoacán colaboró con ArcelorMittal México en la Semana de Autoprotección y Seguridad Personal, desarrollada en Lázaro Cárdenas. Durante cuatro días de actividades presenciales y en línea, el personal de la siderúrgica adquirió herramientas preventivas fundamentales para anticipar riesgos y favorecer actuaciones seguras que protejan su integridad ante cualquier eventualidad.
El encargado del Despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, Aarón Ramírez Vargas, resaltó que la capacitación preventiva representa una herramienta fundamental para anticipar riesgos y favorecer actuaciones seguras ante situaciones que puedan comprometer la integridad de las personas.
Se llevó a cabo un taller de defensa personal para mujeres, el cual proporcionó habilidades físicas, mentales y emocionales para prevenir, identificar y responder ante casos de acoso, agresión o violencia, fortaleciendo la autoconfianza y la capacidad de reacción. Asimismo, el taller sobre uso seguro de redes sociales, donde se promovieron prácticas digitales responsables orientadas a reducir riesgos como fraude, acoso digital o robo de identidad.
Durante la jornada enfocada en la prevención y actuación segura frente al acoso y la violencia se abordaron diversas manifestaciones de estas conductas en espacios físicos y virtuales, incluyendo estrategias de prevención, atención y denuncia conforme al marco legal vigente en México.
Finalmente, el taller de prevención de extorsión telefónica y fraudes digitales brindó herramientas para identificar amenazas, evitar engaños y fomentar la cultura de denuncia y autoprotección.
BCT