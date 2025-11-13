Poderes unidos por el bien de Michoacán, reiteran compromiso conjunto para fortalecer la justicia y la paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un encuentro encabezado por el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, con la participación de magistradas y magistrados e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, Órgano de Administración Judicial y Supremo Tribunal de Justicia, así como 150 juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán (PJM), se reiteró la disposición institucional para cerrar filas en torno al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante su intervención, Hugo Gama destacó que todas y todos los juzgadores forman parte de la estructura constitucional del PJM y comparten la responsabilidad de impartir justicia con firmeza, sin sesgos y sin miedo, “hoy los Poderes estamos unidos por el bien de Michoacán, reafirmamos nuestro compromiso con el estado y con usted, gobernador, sin que ello implique vulnerar la autonomía del Poder Judicial. La sociedad exige resultados y debemos estar a la altura. Nuestra conducta debe ser ejemplo social: actuar con prudencia, humildad y cercanía con las personas”, señaló.

Por su parte, José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, subrayó que el momento actual representa una oportunidad histórica para fortalecer la confianza ciudadana, “es tiempo de que las acciones hablen más que los discursos. Los tiempos difíciles demandan mujeres y hombres fuertes; la sociedad nos observa y vamos a demostrar el compromiso institucional que nos caracteriza.”