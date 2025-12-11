Poder Judicial reforzará justicia penal en Michoacán con más jueces y juzgados

El anuncio se realizó durante una reunión interinstitucional en materia de justicia penal, en la que participaron la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Poder Judicial de Michoacán. El objetivo fue mejorar la operatividad del sistema de justicia penal mediante la correcta gestión de audiencias, integración de carpetas y acompañamiento a víctimas.

Hugo Gama afirmó que optimizar la impartición de justicia, en todas las materias, es una prioridad para el nuevo Poder Judicial de Michoacán. En ese sentido, se proyecta la creación del Juzgado Mixto de Tarímbaro, acción que permitirá acercar los servicios a la ciudadanía de esa región y disminuir la carga de trabajo del distrito judicial de Morelia.

En su intervención, el magistrado también subrayó que la colaboración permanente con otras instituciones y organismos independientes permite mejorar los procesos sin afectar la autonomía e independencia judicial.

Por su parte, Selene Vázquez Garibay, coordinadora del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, enfatizó la importancia de mantener una comunicación constante entre instituciones para evitar diferimientos de audiencias, agilizar la atención de los casos y ofrecer una justicia más eficiente a las personas usuarias.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de consolidar un sistema penal más accesible, sensible a las necesidades de la ciudadanía y que garantice procesos más ágiles en todo el estado.

SHA