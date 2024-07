Poder Judicial ha estado bajo ataque seis años; vamos a dar la pelea: Colegio de Secretarios y Actuarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de la Federación ha enfrentado un ataque permanente y sistemático por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en diversos frentes: mediático, económico y ahora jurídico lamentó el presidente del Comité de Justicia Independiente del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Francisco Javier López Ávila, quien calificó la iniciativa de reforma como un ataque a la autonomía judicial y la división de poderes.

"El asedio al Poder Judicial inició desde hace más de seis años, desde la campaña presidencial de López Obrador, se comenzó a concretar gravemente desde que comenzó su gobierno y ha comprendido todos los frente: ha comprendido el frente económico (porque) al Poder Judicial se le ha reducido en este sexenio, se le ha reducido en un 30 por ciento su presupuesto; en otro golpe económico es el asalto, porque no es más que un asalto, la reforma en materia de fideicomisos (…) el otro ámbito en el que hemos sido golpeados pues es evidentemente en el mediático, seis años repitiendo las mismas mentiras y finalmente llega este golpe que es el golpe jurídico; es decir, desde los tres frentes: lo jurídico, lo económico y lo mediático han tratado de doblegarnos estos seis años porque al poder no le gusta que lo regulen, no le gusta que lo cuestionen, no le guste que le pongan límites", dijo.

Dijo que el silencio y la prudencia que han mantenido quienes integran el Poder Judicial, tanto federal como los estatales, les está jugando en contra y calificó los parlamentos abiertos y los foros de análisis y consulta que se están llevando en todo el país como una “gran simulación” y un “circo” que solo pretende legitimar esta decisión, ganar tiempo y llevarlos a la “arena política que ellos controlan”. Por ello, a las inquietudes y al rechazo de jueces, magistrados y ministros se han sumado miles de trabajadores preocupados no solo por sus derechos laborales sino por el futuro del país.

“¿Qué estamos haciendo? Estamos estableciendo alianzas entre todos los grupos; el Poder Judicial es enorme, alrededor de 55 mil trabajadores a lo largo de la República y existen ya muchos grupos en cada ciudad organizándose para hacerle frente a esta (iniciativa de) reforma. ¿qué estamos haciendo desde el Colegio de Secretarios? Conformamos este colectivo que se llama Justicia Independiente en el que precisamente estamos aglutinando a todos los sectores de nuestro Poder Judicial para trabajar de forma coordinada en todos los frentes que sean necesarios”.

Además de la asociación civil que preside, comentó que también están levantando la voz otras conformadas por jueces de distrito y magistrados que están preocupadas porque la iniciativa vulnera los derechos humanos, atenta contra la autonomía judicial y trasgrede la división de poderes. Sobre el silencio que han guardado los jueces y magistrados estatales, opinó que quizá sientan temor de alzar la voz por las represalias que pudieran sufrir, pero está seguro que también entre ellos hay inconformidad y preocupación.

Una de las mayores preocupaciones, dijo, es que, con esta iniciativa al Poder Judicial, se pierda el ultimo bloque de contención para hacer cumplir el estado de Derecho, la Constitución y las leyes del país y se transite a un “estado hegemónico”, de un partido controlado por “un solo hombre” que imponga su voluntad y reprima a quienes la cuestionen.

Una de las grandes preocupaciones y molestias de quienes laboran en el Poder Judicial, en todos los niveles, es la campaña permanente de descrédito emprendida por el presidente López Obrador que ha “logrado permear en la convicción de muchas personas” que piensan que son corruptos, cómplices de la delincuencia organizada o incluso incompetentes.

Lo cierto, comentó, es que la gente no distingue entre procuración y administración de justicia por lo que en muchas ocasiones culpan al Poder Judicial por las decisiones que toman los jueces y magistrados generadas por las malas actuaciones policiales o por las deficientes investigaciones de los ministerios públicos.

Al ser cuestionado sobre las acciones que emprenderán, además de la mediática, para defender al Poder Judicial, López Ávila explicó que un primer paso sería que en los tribunales electorales se impida la sobre representación parlamentaria para que la iniciativa de reforma tenga que ser analizada por todas las fuerzas políticas; en caso de que prospere, se deberán esperar a que sea aprobada y publicada para impugnarla y llegar hasta los tribunales internacionales de ser necesario.

“Lo que vemos a largo plazo es el riesgo de que nuestro país se convierta en una democracia falsa que en realidad será una dictadura, algunos teóricos les llaman dictaduras blandas ¿qué son las dictaduras blandas? Son aparentes democracias que respetan el voto popular, que respetan la voluntad de la gente y en apariencia que respetan la división de poderes, tienen una constitución pero que, en la realidad, en la práctica no es más que una simulación de un gobierno impositivo, hegemónico, que controla absolutamente todo y ese es el México que vemos al futuro si llegan a aprobar esta reforma”, aseveró.

rmr