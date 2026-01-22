Poder Judicial de Michoacán y Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalecen lazos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en compañía de la magistrada de la Sala Unitaria Penal Región Zamora, Laura Elena Alanís García, donde sostuvo una reunión de trabajo con ministras y ministros del Máximo Tribunal del país.

Durante el encuentro, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, manifestó el interés de que Michoacán sea sede de una de las sesiones itinerantes que la Suprema Corte tiene contempladas realizar en distintas entidades del país, al respecto, el magistrado presidente Hugo Gama expresó la total disposición del Poder Judicial de local para brindar todas las facilidades institucionales necesarias para la realización de dicho ejercicio.