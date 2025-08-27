Poder Judicial de Michoacán y Fiscalía General del Estado firman convenio para agilizar gestiones de asuntos penales

“La procuración de justicia, así como su impartición y administración, constituyen un derecho humano que en su conjunto deben cumplir los altos estándares que la propia Constitución federal y local mandatan. Lo anterior exige el diseño e implementación de mecanismos que materialicen ese derecho fundamental de forma ágil, pronta y expedita” expresó el magistrado presidente del Poder Judicial, Gerardo Contreras Villalobos, durante la firma del convenio.

“Los esfuerzos de ambas instituciones se reflejan en este acuerdo de voluntades y responden a la necesidad de brindar la mejor atención posible a la sociedad, atendiendo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, especialmente en el contexto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Además, se mejora la comunicación y el intercambio de información que resulta vital para agilizar los procedimientos en las causas penales, lo que permitirá la prestación de un ser un servicio más eficaz y más eficiente”, concluyó.

Por su parte, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, señaló “Con este convenio, yo estoy seguro que mejorará el trabajo, la atención, pero sobre todo la evaluación de las etapas procesales tanto de la procuración como de la administración de la justicia; y sin lugar a duda, ayudará para que la ciudadanía se sienta también acompañada, atendida y pueda ver una respuesta inmediata a sus demandas”.