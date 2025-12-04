Poder Judicial de Michoacán revisará catálogo de delitos y certificará a jueces en justicia penal juvenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Tenemos clara nuestra responsabilidad constitucional y con la sociedad; en materia penal hay compromiso para que la impunidad vaya a la baja", afirmó el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial de Michoacán, durante la Inauguración del Foro “Transforma tu Fiscalía” de la Región Morelia con instituciones intervinientes en el Sistema de Justicia Penal.

Destacó que en un diálogo sostenido con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal Carlos Torres Piña, se acordó realizar una mesa de trabajo conjunta entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para revisar el catálogo de delitos contenidos en el Código Penal y, en caso de ser necesario ampliarlo, presentar las propuestas de reforma al Congreso del Estado.