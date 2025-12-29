Poder Judicial de Michoacán priorizará salarios y modernización con presupuesto de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Michoacán (PJEM) se alista para operar en 2026 con un presupuesto autorizado de aproximadamente 2 mil 90 millones de pesos, lo que representa un incremento significativo respecto al año en curso.

Hugo Gama Coria, magistrado presidente del PJEM, detalló que este aumento presupuestal, que asciende a cerca de 360 millones de pesos adicionales, estará enfocado principalmente en la mejora de las condiciones laborales del personal, la modernización tecnológica y la expansión de sus servicios. El presupuesto ejercido por el PJEM en 2025 fue de 1 mil 730 millones 902 mil 038 pesos.

Gama Coria enfatizó que una parte sustancial de este nuevo presupuesto, específicamente un aumento del 15% al 15.5% en el Capítulo 1000, se destinará al incremento salarial de todo el personal operativo y judicial. Este punto es crucial, ya que el PJEM ya se encuentra en diálogos formales con el sindicato para revisar las condiciones generales de trabajo y el contrato colectivo, con el objetivo de mejorar las prestaciones y prever el retiro anticipado de jueces, en línea con las reformas judiciales.

La modernización tecnológica y la adecuación de las instalaciones son otras prioridades. El presupuesto contempla recursos para el mantenimiento y actualización de equipos, incluyendo la renovación de aproximadamente 500 computadoras que están próximas a cumplir su vida útil. Además, se fortalecerán las salas de oralidad y se preparará al Poder Judicial para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, asegurando que la infraestructura tecnológica esté a la altura de las exigencias actuales.

Un aumento del 35% en el Capítulo 3000 de servicios generales permitirá cubrir los costos incrementales de arrendamientos, mantenimiento de tecnología y mobiliario, así como otros servicios esenciales. Este incremento se debe, en gran medida, a la apertura natural de siete nuevas sedes y edificios en el interior del estado, que albergarán personal y salas de funcionamiento, lo que demandará mayor presupuesto para su operación y conservación.

En contraste, los capítulos 2000, 4000 y 5000 se mantendrán con el mismo nivel presupuestal que en 2025; sin embargo, se fortalecerán mediante un plan de austeridad aprobado por el órgano de administración. Este plan promueve la economía, el gasto bien dirigido y licitaciones transparentes, las cuales ya se transmiten en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar la máxima transparencia.