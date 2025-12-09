Poder Judicial de Michoacán pone orden financiero y desiste de ampliación presupuestal

Gracias a la corrección en la transparencia y el manejo de estos recursos, el Poder Judicial obtuvo la economía necesaria para prescindir de los fondos externos, logrando terminar el año fiscal cubriendo todos los compromisos financieros adquiridos, incluyendo los salarios de los nuevos magistrados, cuyo número se incrementó de 19 a 32 en el Supremo Tribunal, más cinco en Disciplina y dos en Administración.

Adicionalmente, con una reforma a la ley del Fondo Auxiliar, se logró cubrir cerca del 90% de las indemnizaciones constitucionales adeudadas a los exjueces, con los pagos restantes ya en proceso de dictamen y aprobación.

En cuanto al equipamiento de las nuevas salas, se optó por utilizar bienes ya existentes del propio Poder Judicial, eliminando la necesidad de gastar recursos adicionales en mobiliario.

Asimismo, informó que, una vez cubiertos todos los compromisos financieros pendientes, el órgano administrativo, presidido por la magistrada Xiomara Treviso, identificó una economía adicional de cerca de 18 millones de pesos. Estos recursos sobrantes serán destinados a mayor equipamiento y mobiliario para los juzgados y salas existentes.

En resumen, en solo tres meses, la nueva administración del Poder Judicial logró ordenar sus finanzas, cumplir con obligaciones financieras complejas y generar un remanente de 18 millones de pesos, demostrando una gestión eficiente de los recursos propios, lo que se contrapone a la necesidad inicial de buscar un rescate financiero por parte del Ejecutivo estatal.