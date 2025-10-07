Michoacán

Poder Judicial de Michoacán invita a empresas locales a registrarse como proveedoras
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para continuar con la implementación de mecanismos para el buen funcionamiento administrativo del Poder Judicial de Michoacán, se llevó a cabo la instalación formal de la Comisión de Administración; el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así como el Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Órgano de Administración Judicial.

Presididas por el magistrado Hugo Alberto Gama Coria, estas instancias tienen la encomienda de asegurar el adecuado manejo de los recursos materiales, humanos y financieros de la institución.

Durante las sesiones, se instruyó a las áreas responsables a iniciar la construcción del Programa de Adquisiciones 2026, basado en una política de austeridad y con compras consolidadas.

Para ello, se invita a empresarias y empresarios locales a registrarse en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial de Michoacán, con toda la información y formatos disponibles en: poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/tramites/PadronProveedores.aspx

La integración de la Comisión y Comités se puede consultar en: poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/circular.aspx?id=700

