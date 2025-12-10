Poder Judicial de Michoacán instala comité para proteger derechos de grupos vulnerables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme propósito de fortalecer las políticas institucionales de respeto, protección y garantía de los derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, este 10 de diciembre fue instalado el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial de Michoacán.

Este órgano tendrá la responsabilidad de diseñar, coordinar, impulsar y evaluar políticas, programas y acciones de capacitación y sensibilización, así como lineamientos y protocolos que promuevan y garanticen los derechos de sectores como: mujeres, niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas adultas mayores; integrantes de la comunidad LGBTQ+; pueblos y comunidades indígenas y originarias; personas afrodescendientes; personas privadas de la libertad o sujetas a procedimientos judiciales y, de manera innovadora, también los seres sintientes (animales), quienes requieren respeto, protección y garantías en la defensa de su integridad, vida y salud.

La magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, quien preside el Comité —instalado por acuerdo del Órgano de Administración Judicial—, señaló que este grupo de trabajo asume una responsabilidad institucional fundamental: garantizar entornos inclusivos, accesibles, libres de discriminación y con la debida protección para quienes así lo requieren.

Por su parte, el magistrado Luis Felipe Quintero Valois enfatizó que la consolidación del nuevo Poder Judicial exige adoptar perspectivas integrales —de género, infancia, personas mayores, entre otras— para tomar decisiones más justas. Destacó que Michoacán es el primer Poder Judicial del país en incorporar formalmente la perspectiva de los seres sintientes a un órgano institucional.