Poder Judicial de Michoacán instala comité para proteger derechos de grupos vulnerables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme propósito de fortalecer las políticas institucionales de respeto, protección y garantía de los derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, este 10 de diciembre fue instalado el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial de Michoacán.
Este órgano tendrá la responsabilidad de diseñar, coordinar, impulsar y evaluar políticas, programas y acciones de capacitación y sensibilización, así como lineamientos y protocolos que promuevan y garanticen los derechos de sectores como: mujeres, niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas adultas mayores; integrantes de la comunidad LGBTQ+; pueblos y comunidades indígenas y originarias; personas afrodescendientes; personas privadas de la libertad o sujetas a procedimientos judiciales y, de manera innovadora, también los seres sintientes (animales), quienes requieren respeto, protección y garantías en la defensa de su integridad, vida y salud.
La magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, quien preside el Comité —instalado por acuerdo del Órgano de Administración Judicial—, señaló que este grupo de trabajo asume una responsabilidad institucional fundamental: garantizar entornos inclusivos, accesibles, libres de discriminación y con la debida protección para quienes así lo requieren.
Por su parte, el magistrado Luis Felipe Quintero Valois enfatizó que la consolidación del nuevo Poder Judicial exige adoptar perspectivas integrales —de género, infancia, personas mayores, entre otras— para tomar decisiones más justas. Destacó que Michoacán es el primer Poder Judicial del país en incorporar formalmente la perspectiva de los seres sintientes a un órgano institucional.
En su intervención, el magistrado presidente Hugo Gama Coria celebró la instalación del Comité, les tomó protesta a sus integrantes y afirmó que este esfuerzo forma parte de una nueva dinámica institucional enfocada en garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes forman parte de grupos históricamente vulnerados.
Reiteró la importancia de contar con herramientas que aseguren el acceso efectivo a la justicia, como intérpretes de lengua de señas y espacios físicos adecuados, y fue enfático al señalar que en el nuevo Poder Judicial no se permiten ni toleran actos de discriminación. En caso de ocurrir, deberán ser reportados al Tribunal de Disciplina Judicial para que se tomen las medidas correspondientes.
El titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez, señaló que estos temas serán incorporados de manera transversal en todas las actividades académicas. Por su parte, el director administrativo, Alan Juan Rodríguez Manríquez, resaltó la importancia de que las áreas administrativas formen parte del Comité, ya que son las responsables de proyectar presupuestos basados en necesidades reales.
A su vez, María Marbella Reynoso Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, informó que la próxima semana continuarán los trabajos derivados de una reunión con un colectivo de personas con discapacidad, cuyo pliego petitorio será analizado para definir acciones específicas. Además, se preparan encuentros con otros grupos y organizaciones.
El Comité quedó integrado por:
Magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos (presidenta)
Magistrado Luis Felipe Quintero Valois
Director administrativo Alan Juan Rodríguez Manríquez
Titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, María Marbella Reynoso Juárez
Titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez
Asimismo, podrán ser invitadas —con voz pero sin voto— personas expertas y enlaces técnicos en temas relacionados, como instancias de protección animal, organismos de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas o colectivos de diversidad sexual, según la naturaleza de los asuntos a tratar.
Entre sus funciones destacan:
Impulsar campañas y programas de capacitación sobre derechos de grupos vulnerables
Proponer convenios con instituciones públicas y privadas para fortalecer la inclusión
Incorporar, cuando sea pertinente y autorizado, políticas con perspectiva animal integral para garantizar estándares adecuados en el trato de animales involucrados en procedimientos judiciales
Establecer criterios y mecanismos de evaluación para asegurar la aplicación correcta de estas políticas en toda la institución
Con la instalación de este Comité, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con una impartición de justicia incluyente, accesible y respetuosa de la dignidad humana, orientada a eliminar barreras y garantizar los derechos de quienes históricamente han enfrentado situaciones de vulnerabilidad.
mrh