Poder Judicial de Michoacán insatisfecho con conclusiones en torno a la reforma local

Por el contrario, entre las diferencias que surgieron de las reuniones está la sugerencia del presidente Reséndiz en agregar a la reforma un concurso de evaluación para que aquellos interesados en ser electos jueces y magistrados con mejores resultados fueran al proceso de elección, y quienes no les favoreciera el voto se mantuviera en una lista de reserva en caso de algún retiro temporal, propuesta que fue negada.

"Yo pugno porque de las elecciones salga no solamente el que fuera a ocupar el cargo en ese momento, sino que se forme una lista de reserva de la cual cuando algún o magistrado e ausente temporalmente de ahí se tome, porque si no, estaríamos en esa sala sin titular y no sabemos por cuánto tiempo sin trabajar al 100%".

mrh