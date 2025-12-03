Poder Judicial de Michoacán fortalece diálogo con movimiento ciudadano “Nada Sobre Nosotros, Sin Nosotros”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de escuchar de manera directa las necesidades de las personas con discapacidad y avanzar hacia una institución más incluyente, el Poder Judicial de Michoacán sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del movimiento ciudadano Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros, en representación de personas con discapacidad, familiares y colectivos de la sociedad civil organizada, encuentro en el que se refrendó el compromiso institucional de garantizar plenamente sus derechos y facilitar su participación efectiva.

Las personas asistentes resaltaron la importancia de que se respete plenamente su capacidad de decisión y personalidad jurídica. Señalaron tres demandas centrales: el reconocimiento pleno de su capacidad jurídica sin excepciones; la implementación de sistemas de apoyo accesibles y libres de conflicto de interés; así como la creación de figuras que permitan ejercer su voluntad sobre su vida, bienes y futuro. Durante la reunión se entregaron seis manifiestos con propuestas en materia de educación inclusiva, accesibilidad, salud, empleo y participación social.

La magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos destacó que el nuevo Poder Judicial de Michoacán es un aliado en la construcción de accesibilidad real —no simulada— y en la consolidación de políticas que garanticen el respeto y protección de los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Recordó que recientemente el Órgano de Administración Judicial aprobó la creación del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, cuyo propósito es impulsar acciones permanentes y transversales en la materia.