Poder Judicial de Michoacán fortalece capacitación judicial y entrega reconocimientos

Subrayó que la impartición de justicia se sostiene en el capital humano, por lo que resulta fundamental fortalecer las capacidades del personal joven, así como integrar y aprovechar la experiencia de quienes cuentan con una amplia trayectoria dentro de la institución.

En este contexto, informó que 70 personas recibieron constancias, diplomas, certificaciones o recertificaciones, como parte de una estrategia integral de capacitación iniciada el pasado 15 de septiembre, la cual se ampliará en 2026 con un programa robusto que abarcará áreas jurisdiccionales y administrativas, respaldado por un presupuesto específico para capacitación, por primera vez en la historia del Poder Judicial de Michoacán.

Gama Coria exhortó a las y los servidores judiciales a desempeñar su labor con profesionalismo, ética, imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad, recordando el compromiso institucional con las personas justiciables y con la sociedad michoacana. Asimismo, reconoció el respaldo de las familias que acompañan el esfuerzo del personal.

Por su parte, la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, resaltó la importancia de los procesos formativos para consolidar una carrera judicial basada en la preparación continua, la evaluación objetiva y la mejora permanente del servicio de impartición de justicia.

Como parte del programa, se entregaron diplomas a quienes aprobaron el Décimo Séptimo Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Secretarias y Secretarios de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia, así como reconocimientos a quienes integran la reserva. Posteriormente, se otorgaron diplomas correspondientes al Séptimo Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Secretarias y Secretarios Proyectistas de Juzgado de Primera Instancia en materias Civil, Familiar y Mercantil.