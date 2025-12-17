Poder Judicial de Michoacán ejercerá en 2026 un presupuesto basado en programas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, el Poder Judicial de Michoacán ejercerá su Presupuesto 2026 a través de programas específicos y transparentes, orientados a un gasto eficiente, eficaz y enfocado al fortalecimiento de la impartición de justicia, como resultado del compromiso del Órgano de Administración Judicial con el uso responsable de los recursos.

Para tal efecto, se elaboró un diagnóstico integral en el que participaron de manera directa las personas juzgadoras de todo el estado, con el objetivo de conocer las condiciones reales en que se encuentra cada una de las oficinas, identificar las áreas de oportunidad y detectar necesidades prioritarias; a la par, se diseñaron programas institucionales por parte de diversas áreas encargadas de acciones de capacitación, igualdad de género y servicios generales, por mencionar algunas.

Este diagnóstico permite al Órgano de Administración contar, en este momento, con una visión clara de las necesidades impostergables para fortalecer a los juzgados del estado, así como de las salas unitarias penales y salas colegiadas civiles regionales, además de oficinas administrativas, en cuanto a infraestructura, mobiliario, equipo y recurso humano necesario para realizar la labor en condiciones óptimas.

En el rubro de servicios generales, se proyecta la implementación de un programa de mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles que ocupa el Poder Judicial de Michoacán en sus diferente distritos judiciales, para atender necesidades y requerimientos acumulados durante años y que no habían recibido la debida atención.

En cuanto a capacitación, la Escuela de Formación Judicial, en conjunto con la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, desarrollará un programa puntual orientado a fortalecer las capacidades y habilidades del personal para otorgar un servicio más profesional, sensible y de calidad a las y los justiciables.

Todas estas acciones se verán reflejadas de manera detallada y transparente en el presupuesto 2026, con indicadores medibles bajo un esquema de presupuesto basado en resultados, que permita abatir rezagos históricos en diversos rubros, pues ahora sí serán atendidos.

Con ello, el nuevo Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la ciudadanía que ha depositado su confianza en las personas integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial y de los juzgados del estado.

RYE-