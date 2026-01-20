Poder Judicial de Michoacán consolida regionalización de la segunda instancia en siete regiones del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Michoacán ha consolidado la regionalización de la segunda instancia, mediante la operación de las Salas Colegiadas Civiles y las Salas Unitarias Penales en las siete regiones judiciales del estado, es decir, en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Este nuevo modelo jurisdiccional permite que los asuntos de apelación y revisión en materias civil, familiar, mercantil y penal sean atendidos de manera más eficiente, con magistradas y magistrados que resuelven los recursos presentados por las partes cerca de su lugar de residencia, reduciendo tiempos y el acceso a la justicia.

Conviene recordar que las personas usuarias de los servicios de justicia pueden acercarse a la sede judicial de segunda instancia más cercana para resolver sus dudas sobre algún proceso en curso. Las direcciones donde las magistradas y magistrados atienden sus funciones de segunda instancia son: