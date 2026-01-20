Poder Judicial de Michoacán consolida regionalización de la segunda instancia en siete regiones del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Michoacán ha consolidado la regionalización de la segunda instancia, mediante la operación de las Salas Colegiadas Civiles y las Salas Unitarias Penales en las siete regiones judiciales del estado, es decir, en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.
Este nuevo modelo jurisdiccional permite que los asuntos de apelación y revisión en materias civil, familiar, mercantil y penal sean atendidos de manera más eficiente, con magistradas y magistrados que resuelven los recursos presentados por las partes cerca de su lugar de residencia, reduciendo tiempos y el acceso a la justicia.
Conviene recordar que las personas usuarias de los servicios de justicia pueden acercarse a la sede judicial de segunda instancia más cercana para resolver sus dudas sobre algún proceso en curso. Las direcciones donde las magistradas y magistrados atienden sus funciones de segunda instancia son:
Región Apatzingán: Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Juan N. Álvarez #4, Col. Morelos.
Región Lázaro Cárdenas: Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Juan Álvarez #68, Col. Centro.
Región Morelia: Primera y Segunda Sala Colegiada Civil, así como Primera y Segunda Sala Unitaria Penal en Palacio de Justicia José María Morelos, Calzada La Huerta #400, Col. Nueva Valladolid.
Región Uruapan: Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Cupatitzio #42, Col. Centro.
Región La Piedad: Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal, Bulevar Lázaro Cárdenas #2610, Col. Jardines del Cerro Grande.
Región Zamora: Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en Prolongación Río Pánuco #1117, Fracc. Río Nuevo.
Región Zitácuaro: Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Cuauhtémoc Oriente #11 (Civil) y #19 (Penal), Col. Centro.
La puesta en marcha de estas sedes regionales fortalece la capacidad de respuesta del Poder Judicial de Michoacán para atender los recursos de apelación de manera colegiada y unitaria, promoviendo una justicia más cercana, accesible y eficaz para todas las personas en Michoacán.
rmr