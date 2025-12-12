Poder Judicial de Michoacán concluye cuatro procesos de licitación con máxima transparencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos, el Poder Judicial de Michoacán concluyó cuatro procesos de licitación correspondientes a la contratación de servicios de limpieza, seguridad, fotocopiado y suministro de vales de despensa mediante tarjetas electrónicas.

En seguimiento a las cuatro licitaciones públicas emitidas en días pasados, se llevaron a cabo los tres actos que integran cada procedimiento: la junta de aclaraciones para responder dudas de las personas participantes, la presentación y apertura de las proposiciones y, finalmente, la notificación de los fallos realizada este 11 de diciembre.