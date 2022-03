Poder Judicial de Michoacán aumenta ofrecimientos para concluir huelga, SUTASPJEM no acepta

Por lo que ve a los esfuerzos para concluir la huelga de puertas abiertas y normalizar el servicio, el magistrado expresó que si bien no ha sido posible aumentar la propuesta de aumento referida, a petición del Sindicato se han agregado otras cuestiones que aunque no estaban contempladas en el emplazamiento se han ido ofreciendo, entre ellas, el otorgamiento de 50 bases, que los trabajadores sindicalizados continúen disfrutando de sus beneficios sindicales en los casos en que se les ascienda de categoría, declarar el día uno de noviembre como día inhábil, el incremento al capítulo de prestaciones sociales, así como el pago de salario y demás prestaciones de los días en que no se han presentado a laborar.

Además de lo anteriormente referido, en la última reunión sostenida en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal agregamos tres cuestiones que formaban parte de las inquietudes de los sindicalizados, la primera consistente en revisar el tabulador salarial de los trabajadores adscritos a juzgados menores que no sean de cabecera de distrito judicial, la segunda es la posibilidad de recurrir la revisión de exámenes de los concursos para ascender en la carrera judicial y, la tercera, pagar los días económicos no utilizados.