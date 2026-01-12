Poder Judicial apuesta por su capital humano en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Convencido de que la fortaleza del Poder Judicial de Michoacán radica en la preparación y profesionalización de su personal, el magistrado presidente Hugo Gama Coria destacó que durante el presente año se impulsarán diversos programas de capacitación a través de la Escuela Estatal de Formación Judicial (EEFJ), como parte de un modelo institucional que prioriza la planeación, la transparencia y el ejercicio del presupuesto orientado a resultados.

Lo anterior se enmarca en los acuerdos del Órgano de Administración Judicial, que aprobó el ejercicio del presupuesto anual bajo un esquema basado en programas, con recursos etiquetados para atender necesidades estratégicas. Entre los rubros prioritarios se encuentra la EEFJ, a la que se destinarán recursos para fortalecer la capacitación permanente del personal, tanto jurisdiccional como administrativo; la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el impulso a la carrera judicial.

Al respecto, Gama Coria subrayó que quienes integran el Poder Judicial de Michoacán no son perfiles improvisados, sino personas altamente preparadas. Señaló que “desde el día uno y hasta la fecha hemos tenido capacitación constante y permanente, porque tenemos claridad de que la formación continua fortalece las capacidades institucionales”. Incluso recordó que las personas electas, antes de rendir protesta, participaron en jornadas de capacitación y conversatorios entre magistradas, magistrados, juezas y jueces, lo que permitió contar con mayor claridad sobre los retos institucionales.