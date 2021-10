Poder de Base, con al menos 24 carpetas de investigación por delitos

“Solicitarle al gobierno a no volver a generar la represión sobre los compañeros de la sección XVIII a no retomar carpetas de investigación, ya que fueron convocados tres compañeros del un incidente que no generamos”, dijo.

En este sentido, agremiados de Poder de Base realizaron un bloqueo en forma de manifestación frente al Poder de Justicia, sobre calzada La Huerta, donde se desarrolla una audiencia entorno a tres de los imputados.