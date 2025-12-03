Poco a poco vuelve Uruapan a la normalidad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan poco a poco vuelve a la normalidad; la gente se está adaptando a la presencia de los elementos castrenses patrullando las calles, pero el dolor persiste y se siente cuando caminas por el Centro, por la Plaza Morelos, el lugar donde vio caer a un héroe para los uruapenses: a su alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.
Ha pasado un mes y dos días de su asesinato y fue la mañana de este miércoles cuando se hizo el retiro de las vallas, veladoras, cartulinas y toda la indumentaria del Festival de las Velas; fue el 1 de noviembre cuando los hechos marcaron el corazón de un pueblo que exigió mayor seguridad y paz en su municipio, y que hoy se ve trastocado con el asesinato del edil.
Todavía se puede ver la cera de algunas veladoras que quedaron en el piso, las pisadas son visibles… entre la población persiste el miedo, hablar no es opción en este momento, pero poco a poco se adaptan a una nueva normalidad sin su alcalde.
Fotografías de Manzo, junto con su sucesora Grecia Quiroz, muestran el apoyo que hoy los uruapenses le dan para salir adelante.
El moño negro persiste en los establecimientos, la Casa de la Cultura sigue intacta y con el recuerdo de Carlos Manzo; las actividades municipales son normales.
RPO