Poco a poco vuelve Uruapan a la normalidad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan poco a poco vuelve a la normalidad; la gente se está adaptando a la presencia de los elementos castrenses patrullando las calles, pero el dolor persiste y se siente cuando caminas por el Centro, por la Plaza Morelos, el lugar donde vio caer a un héroe para los uruapenses: a su alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Ha pasado un mes y dos días de su asesinato y fue la mañana de este miércoles cuando se hizo el retiro de las vallas, veladoras, cartulinas y toda la indumentaria del Festival de las Velas; fue el 1 de noviembre cuando los hechos marcaron el corazón de un pueblo que exigió mayor seguridad y paz en su municipio, y que hoy se ve trastocado con el asesinato del edil.