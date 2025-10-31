Pocas denuncias de huachicol, por miedo a represalias: Conagua en Michoacán

Apuntó que en este año, hace poco clausuraron unas tomas clandestinas en Morelia, además, que están llevando procedimientos administrativos, e incluso cuando la propia Conagua detecta algunas pipas preguntan dónde están, o las siguen para saber en dónde depositan el agua, por lo que reiteró que sí han clausurado algunos aprovechamientos.

Pese a la falta de denuncias, mencionó que Michoacán no tiene tantos casos como el Estado de México, y dijo que la entidad es de las pocas que están más ordenadas a nivel nacional y que a los lugares que han acudido como plantas, balnearios o centros recreativos están cumpliendo con los títulos de concesión.

Hace un año, se reportó el huachicoleo en la zona lacustre del estado, en el municipio de Pátzcuaro sobre todo, donde llegaban las pipas con bombas para extraer el agua de forma ilegal, lo que influyó de alguna forma para que el cuerpo de agua sufriera de una importante sequía de la que poco a poco se está recuperando.

Sin denuncias, pese a portal de reportes anónimos

Roberto Arias comentó que cualquier ciudadano puede hacer el reporte ante el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN) una plataforma federal y cuya registro es anónimo, no obstante, la gente no lo hace por temor. Aunque no dio detalle del número de denuncias el año pasado, también acotó que fueron muy pocas.

"El tema es el temor de denunciar. Con todo lo que ha pasado tanto en el estado y otras entidades del país el tema de la denuncia es complicado. Por eso nos estamos blindando con otros métodos electrónicos donde todos podemos denunciar", agregó.

Explicó que con la Conagua a nivel nacional han tratado de blindar el tema, ya que son registros digitales anónimos y así es más difícil que se sepa quién lo hizo. Incluso, apuntó que la misma delegación tampoco se entera de quién lo reportó, y a lo único que tienen acceso a al punto de extracción del líquido.