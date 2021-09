Pobladores exigen seguridad en cuartel de Coalcomán y los desalojan

Coalcomán, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de manifestantes que pretendía bloquear el acceso al cuartel en el que se aloja el 65 Batallón de Infantería, ubicado en esta población de Coalcomán, fue desalojado con gas lacrimógeno por los efectivos castrenses. Los inconformes protestaban por la carencia de seguridad que dicen sufrir en esta región y la supuesta inacción de las autoridades federales para combatir a la delincuencia organizada.

Lo ocurrido fue grabado por los propios quejosos y subido a través de las redes sociales. En videos se observa que los soldados desalojan con gases lacromógenos a los manifestantes, los cuales pretendían realizar un plantón a las afueras de las instalaciones propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, se supo que los protestantes exigían al Ejército intervenir en la lucha contra el crimen organizado, pues aseveran que debido a los delincuentes están en un cerco que los tiene atrapados en su propio pueblo sin acceso a alimentos, servicios de salud ni de limpieza, así como carencia de gasolina y otros insumos básicos.

Ante su molestia por lo ocurrido con los militares, los civiles decidieron bloquear la carretera Chinicuila -Aquila que también conecta a Coahuayana-Colima y puntualizaron que no se retirarán de ahí hasta que no vean garantizada su seguridad. Aunado a esto volvieron a pedir a la Presidencia de la República el cese de la política de “abrazos y no balazos”.

Cabe mencionar que recientemente los habitantes de este municipio y el párroco local han denunciado públicamente el asedio de la delincuencia organizada y al momento ninguna autoridad ha respondido al llamado de auxilio, dijeron a este medio los propios ciudadanos.

RYE