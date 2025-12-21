Pobladores de Buenavista bloquean carretera para denuncia desaparición de personas; señalan a la policía de Tepalcatepec

Los inconformes señalaron que, por órdenes del comandante Juventino “Tilín”, varios jóvenes —entre ellos Christofer N.— habrían sido privados de su libertad y trasladados a Tepalcatepec contra su voluntad. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que intervengan y localicen a los desaparecidos.

Ante la protesta, elementos de diversas corporaciones de seguridad se presentaron en la zona para dialogar con los manifestantes. Tras una larga conversación, la vialidad fue liberada de forma pacífica.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con información sobre el caso y la posible localización de las personas reportadas como desaparecidas.

mrh