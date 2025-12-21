Pobladores de Buenavista bloquean carretera para denuncia desaparición de personas; señalan a la policía de Tepalcatepec

Buenavista Tomatlán, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo 22 de diciembre de 2025, un grupo de pobladores del municipio de Buenavista bloqueó la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, a la altura del Panteón Municipal, para denunciar la presunta desaparición de varios jóvenes.
En el lugar, los manifestantes colocaron objetos sobre la vialidad y quemaron llantas como forma de presión, exigiendo la intervención de las autoridades ante lo que consideran una desaparición forzada, supuestamente a manos de elementos de la policía municipal de Tepalcatepec.
Los inconformes señalaron que, por órdenes del comandante Juventino “Tilín”, varios jóvenes —entre ellos Christofer N.— habrían sido privados de su libertad y trasladados a Tepalcatepec contra su voluntad. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que intervengan y localicen a los desaparecidos.
Ante la protesta, elementos de diversas corporaciones de seguridad se presentaron en la zona para dialogar con los manifestantes. Tras una larga conversación, la vialidad fue liberada de forma pacífica.
Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con información sobre el caso y la posible localización de las personas reportadas como desaparecidas.
mrh